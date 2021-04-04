تعرف على عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح من الفئات المستحقة حتى اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى اليوم، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء امس السبت، مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".



