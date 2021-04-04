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ملحم زين يغني تتر مسلسل "٣٥٠ جرام" وأسامة الرحباني يضع الموسيقى التصويرية له

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المنتج إياد الخزوز عن بعض التفاصيل المتعلقة بمسلسله الرمضاني الجديد " ٣٥٠ جرام"، مُشيرًا إلى أنه استعان بالمنتج الأردني المقيم بكندا، والماكيير الإيطالي العالمي Vittorio sodano المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير Apocalypto.

بالإضافة لإستعانته أيضًا بفريق تقني إيطالي وذلك رغبة من إياد في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي.

والتقنيين هما مدير التصوير : Alessandro chiodoوالثاني هو المصور Simone lucarelli.
المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبو ظبي والتليفزيون الأردني وجاري التفاوض على عرضه في العديد من القنوات الأخرى.

وإنتهى مؤخرًا المطرب الكبير ملحم زين من تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل وهي من ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي، ووضع أسامة الرحباني الموسيقى التصويرية للعمل أيضًا.

، وهو من إنتاج شركة I see media production - إياد الخزوز- ويشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني"، - ديالا ونواف الأحمر. 

 مسلسل "350 جرام" من تأليف ناديا الأحمر ، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور. 

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