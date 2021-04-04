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تعرف على موعد تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، اللقاح فيروس كورونا، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات حرصًا على صحتهم.

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لقاح كوورنا بوابة الفجر الفجر السياحة

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