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الخارجية الرومانية: ندعم استئناف المحادثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الأحد، أنها تدعم استئناف المحادثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                             

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحقيق بجرائم إسرائيل ومستوطنيها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.

 

 ودانت الوزارة في بيان لها "تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني".

 

وحذرت من "تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، وعدتها إمعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بالشعب"، كما حذرت من "مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في إحصائيات دون الأخذ في الحسبان حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية".

 

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