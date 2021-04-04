الطالع الفلكى الأحد 4/4/202..الإحتِيَاط وَاجِبْ!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثانية عشرة ودقيقتان ظهراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 26 برمهات قبطى ، 4 نيسان رُومى ، 22 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الإنسان لا بُدّ يكون حَزِر فى كل تصرّفَاتُه يا عزيزى. (من فيلم الليلة الموعودة-1984)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها ، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين ، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى ، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها ، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(عطارد ينتقل للحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من الحُوت للحَمَلْ فى الخامسة و 41 دقيقة فجر اليوم ، و سوف يبقى فيه ليُغادره للثّور فى الثانية عشرة و 28 دقيقة ظهر 19 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ.(تنتقل للثّور فى 19 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 19 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ. (تنتقل للثّور 14 أبريل)

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسرطان فى 23 أبريل)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





عطارد فى بُرج البدايات الحَمَلْ يرمز لتكوين علاقات جديدة عاطفيّة أو عمليّة ، مشاريع تجارية جديدة ، طرح منتج جديد فى الأسواق والإعلان عنه بحسن البيان ، البدء فى دراسة كورس مهنى أو تعليمى جديد خصوصاً ما يخص اللغات ، كما أنه مُناسب للأسفار القصيرة بقصد السياحة أو التجارة.





من وجهة نظر سلبيّة فإن آفة بُرج الحَمَلْ التسرّع ما (قد) يتسبب فى علاقة عاطفيّة غير مُناسبة كنماذج ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب أو كريمة مُختار بفيلم الليلة الموعودة أو سهير رمزى بفيلم مع حبى وأشواقى ، مشروع تجارى يُغرى بأنه فرصة يجب قنصه سريعاً وأنه لا يتكرر بسهولة لكنه مُجرّد عملية نصب على لسان حاوٍ ماهر ، إنفاق الأموال على سلع جوفاء غير مُفيدة بسبب حُمّى الشراء والتى تخمد عند الرجوع للبيت ، لذا وَجَب الحذر.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج الثور: تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.





برج الجوزاء: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج السّرطان: لاتمنح وعوداً لاتستطيع الوفاء بها تحت ظل حماسة زائدة لتجد من يطالبك بما فوق طاقتك ، لسانك حُصَانك.





برج الأسد: فى العاطفة لا تنقل التروس للمستوى الثالث قبل أن تمرّ بالمستوى الثانى وإلا تسببت لنفسك بانتكاسة وإجبارك على الرجوع لتبدأ من أول السّطر.





برج العذراء: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على الردّ النهائى ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الميزان: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالباً وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.





برج العقرب: غلّف إحسانك لفقير بمنحه بعض الدراهم الزيادة بعد تكليفه بعمل بسيط لحفظ ماء الوجه ،مع إبتسامة تعطيه ثقةً بنفسه.





برج القوس: تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الجدى: قد تشعر باستياء مِمّن قدّمت لهم خدمات وبادلوك بالخشونة ، أنت تًعامل ضميرك وليس الناس فلا تستكثر فعل الخير.





برج الدّلو: قد تتلقى نقد لاذع وعليك بتقبّله وإصلاح نفسك ولاعيب فى الإعتراف بالنقائص إن وُجدت فكلنا هذا الإنسان.

برج الحوت: يوم مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.



