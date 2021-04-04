زيادة 200 مركز جديد لتلقي لقاح كورونا ليصل العدد الإجمالي لـ339

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ٤٠ مركزًا ثم تمت زيادتها لـ ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي.





وأكدت الوزيرة مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا.





وقال المتحدث الإعلامي للوزارة، إن الوزيرة أشارت إلى أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.



