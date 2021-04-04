Advertisements

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأوضح أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من التدريبات ـ بشكل معين ـ؛ لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حمدي فتحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 16 دقيقة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

مفاجأة سارة في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة