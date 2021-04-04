آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.





وأوضح أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.





ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من التدريبات ـ بشكل معين ـ؛ لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.





وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



