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جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسة التداول

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، مضغوطة بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية، حيث يشهد السوق اليوم موجة بيعية على معظم الاسهم التى شهدت ارتفاعات اول الجلسة من المستثمرين المصريين و الافراد عدا العرب لجنى ارباح جزئى لتحقيق أرباح فعلية داخل المحافظ ، مع تماسك بعض الأسهم القوية التى احتفظت بمكاسبها .


مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى10515.2 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2011.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2952.9 نقطة.

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