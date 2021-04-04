جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسة التداول





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، مضغوطة بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية، حيث يشهد السوق اليوم موجة بيعية على معظم الاسهم التى شهدت ارتفاعات اول الجلسة من المستثمرين المصريين و الافراد عدا العرب لجنى ارباح جزئى لتحقيق أرباح فعلية داخل المحافظ ، مع تماسك بعض الأسهم القوية التى احتفظت بمكاسبها .







