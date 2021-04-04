موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على نظيره إيبار، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل هدفي ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو وكريم بنزيما في الدقائق 41 و 73 على الترتيب.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 63 ، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 23 في المركز التاسع عشر.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، يوم السبت المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الليجا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



