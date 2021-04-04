العازفة رضوى البحيري عن مشاركتها في موكب المومياوات: الموضوع كان تحدي



تحدثت العازفة رضوى البحيري عن مشاركتها في موكب المومياوات الملكية يوم أمس السبت، وقالت إنها لم تتخيل أن تكون الاحتفالية بهذا الشكل، مضيفةً أن الموسيقى كانت "حلوة أوي" وجعلت الجميع يعزف بكل جوارحه.



تابعت البحيري خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحدث كان كبيرًا وهي في الأوركسترا منذ 15 عامًا وتتدرب وتدرس طوال الوقت.



أضافت العازفة أن الموضوع كان به تحدي وظهورها في الحفل بهذا الثبات كان لا إراديًا خاصةً وأن الآلة التي تعزف عليها صعبة للسيدات بالأخص لأنها تحتاج إلى قوة تركيز قوية وقوة عضلية.



https://www.youtube.com/watch?v=sFH087R_f44