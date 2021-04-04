Advertisements

العازفة رضوى البحيري عن مشاركتها في موكب المومياوات: الموضوع كان تحدي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تحدثت العازفة رضوى البحيري عن مشاركتها في موكب المومياوات الملكية يوم أمس السبت، وقالت إنها لم تتخيل أن تكون الاحتفالية بهذا الشكل، مضيفةً أن الموسيقى كانت "حلوة أوي" وجعلت الجميع يعزف بكل جوارحه.

تابعت البحيري خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحدث كان كبيرًا وهي في الأوركسترا منذ 15 عامًا وتتدرب وتدرس طوال الوقت.

أضافت العازفة أن الموضوع كان به تحدي وظهورها في الحفل بهذا الثبات كان لا إراديًا خاصةً وأن الآلة التي تعزف عليها صعبة للسيدات بالأخص لأنها تحتاج إلى قوة تركيز قوية وقوة عضلية.

https://www.youtube.com/watch?v=sFH087R_f44

أخبار تهمك

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة