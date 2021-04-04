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محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام اليوم الاحد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء بتدشين البدء في تنفيذ مشروع الأبراج السكنية على ارض بنطاق حى شرق المنصورة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مساحة 6 أفدنة واوضح " مختار" بانه سيتم إنشاء 11 برج سكني بالمنطقة، وذلك ب 956 وحدة سكنية و24 محل.

ووجه "المحافظ " الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات على هذا المشروع الحضاري الذي يحقق أهداف التنمية ووتنفيذا لبرنامج "سكن لكل المصريين" في اطار المشروع القومي الذي اطلقه رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات.
حضر التدشين المهندسة نهاد البلتاجي مدير إدارة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ونقيب مهندس احمد ممدوح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة
محافظ الدقهلية يدشن مشروع الأبراج السكنية في 11 برجا في المنصورة

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