خبير : توقعات بإنتهاء موجة الهبوط بالبورصة قبل نهاية الجلسة

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ـ أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع خلال جلسة اليوم مستهل تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات الأجانب ، و الذى دعمه تراجع التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر لدون الـ 57 جنيه ، و الذى تراجع معه ثقة الافراد ليتجهوا لجنى الأرباح على أسهم السبعينى التى حققت بعض المكاسب خلال الساعة الأولى من التداول على وقع حالة التفاؤل التى بدأت بها التداولات بعد نجاح مراسم نقل المومياوات الفرعونية أمس لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط و خروج الاحتفالية بصورة أبهرت العالم .





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه مع عدم وجود أسباب سياسية أو اقتصادية سلبية محلياً و عالمياً ، فإنه من المتوقع إنتهاء هذه الموجة قبيل نهاية تداولات اليوم مع عودة الأسهم لأسعار جاذبة للشراء و خاصة مع بداية الأسبوع و فتح مراكز إئتمانية جديدة للمستثمرين الذين سيلجأون لإقتناص الأسهم القوية التى فاتهم إقتنائها بمحافظهم مع استقرار التجارى الدولى و تماسكه عند الـ 57 جنيه ،و تحول المؤسسات المحلية للشراء.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بمنتصف التعاملات بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى10515.2 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2011.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2952.9 نقطة.



