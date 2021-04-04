Advertisements

خبير : توقعات بإنتهاء موجة الهبوط بالبورصة قبل نهاية الجلسة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:41 ص
ايمن فودة
ايمن فودة
نيفين سمير
Advertisements
قال أيمن فودة خبير أسواق المال ـ أن  المؤشر الرئيسي  للبورصة قد تراجع خلال جلسة اليوم مستهل تعاملات الأسبوع بضغوط مبيعات الأجانب ، و الذى دعمه تراجع التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر لدون الـ 57 جنيه ، و الذى تراجع معه ثقة الافراد ليتجهوا لجنى الأرباح على أسهم السبعينى التى حققت بعض المكاسب خلال الساعة الأولى من التداول  على وقع حالة التفاؤل التى بدأت بها التداولات بعد نجاح مراسم نقل المومياوات الفرعونية أمس لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط و خروج الاحتفالية بصورة أبهرت العالم .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه مع عدم وجود أسباب سياسية أو اقتصادية سلبية محلياً و عالمياً ، فإنه من المتوقع إنتهاء هذه الموجة قبيل نهاية تداولات اليوم مع عودة الأسهم لأسعار جاذبة للشراء و خاصة مع بداية الأسبوع و فتح مراكز إئتمانية جديدة للمستثمرين الذين سيلجأون لإقتناص الأسهم القوية التى فاتهم إقتنائها بمحافظهم مع استقرار التجارى الدولى و تماسكه عند الـ 57 جنيه ،و تحول المؤسسات المحلية للشراء.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بمنتصف التعاملات بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى10515.2 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2011.9 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2952.9 نقطة.


 

أخبار تهمك

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 4 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 14 ساعة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ حوالي 6 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة