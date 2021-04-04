"القومي للحضارة" يكشف تفاصيل نقل المومياوات الملكية للمتحف (فيديو)

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير وحدة ترميم المومياوات في المتحف القومي للحضارة، إنه يشعر بسعادة غامرة بسبب نجاح فكرة الكبسولة النيتروجينية في حفظ المومياوات الملكية قبل نقلها إلى متحف الحضارة بالفسطاط أمس السبت.





وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "طبقا للخطة كانت المومياوات تنقل بسرعة تقل عن 20 كم في الساعة، حتى لا تتضرر، وأشعر بالفخر بشكل أكبر عندما أجد أن المواطنين سعداء بما تم".





وتابع مدير وحدة ترميم المومياوات في المتحف القومي للحضارة: "تم فك الوحدة الخارجية وإنزال المومياوات طبقا لتقنية الرافعات والحاملات التي تحمي المومياوات من أي اهتزاز باستخدام الونش الهيدروليكي، وبخاصة أننا كنا نعمل على تأهيل البيئة منذ 8 أشهر لاستقبال المومياوات، فمعامل الترطيب ودرجتي الحرارة والرطوبة في المخزن الذي ستفتح فيه الكبسولة هي نفس معامل الترطيب والحضارة بالكبسولة منعا لأي ضرر قد يحدث للمومياوات".



