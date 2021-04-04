"هبة الله من قديم الزمان إنها مصر" .. هند صبري تعلق على موكب نقل المومياوات الملكية







نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وكانت الصور على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية أمس.





وعلقت الفنانة هند صبري قائلة: "هبة الله من قديم الزمان، إنها مصر، فانطلق بالسامي وتجاوز حدود شهر ووزن، رب حب أقوى من الأوزان".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20"، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون" .



