زاهي حواس عن موكب نقل المومياوات: "مفهوش غلطة" (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن موكب نقل المومياوات الملكية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كان رائعا واتفق حوله المصريون، إذ لم يوجه أي أحد انتقادات: "مفيش كلمة انتقاد سمعتها، ونفس الأمر بالنسبة للمواطنين من مختلف العالم".





وأضاف "حواس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "وصلتي رسائل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا، عملنا دعاية ضخمة سياحية وأثرية وثقافية على أعلى مستوى لمصر، مبروك لكل المصريين".



