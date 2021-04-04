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زاهي حواس عن موكب نقل المومياوات: "مفهوش غلطة" (فيديو)
الأحد 04/أبريل/2021 - 12:03 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن موكب نقل المومياوات الملكية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كان رائعا واتفق حوله المصريون، إذ لم يوجه أي أحد انتقادات: "مفيش كلمة انتقاد سمعتها، ونفس الأمر بالنسبة للمواطنين من مختلف العالم".
وأضاف "حواس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "وصلتي رسائل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا، عملنا دعاية ضخمة سياحية وأثرية وثقافية على أعلى مستوى لمصر، مبروك لكل المصريين".
وتابع عالم المصريات، أنه يشعر بالفخر كونه مصري، وأن مصر الحديثة عاشت أعظم أيامها على الإطلاق بسبب هذا الموكب، واصفا إياه بالحدث الأعظم في هذا القرن، مستطردا: "فخور إني مصري، وموكب نقل المومياوات هو الحدث الأعظم في القرن الحادي والعشرين، وأجريت ما لا يقل عن 300 حديث تلفزيوني أجنبي ومصري، وأجمل ما فيه إن مفيهوش غلطة واحدة، كل حاجة فيه كانت ماشية زي الساعة، كان جميلا جمالا لا يمكن تخيله، مصر عاشت أعظم يوم في تاريخها الحديث، ولا أعتقد أنه سيتكرر مرة أخرى".
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