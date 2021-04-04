عازفة السوليست تسرد تفاصيل عزفها المنفرد أمام الرئيس السيسي في احتفالية نقل المومياوات



قالت سرور خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن مصر خير وإبداع كبير وجميع من كان في الأوركيسترا كان على مستوى كبير من الإبداع، مبدية فخرها بمشاركتها وعزفها أمام الرئيس السيسي.



تابعت أنها تابعت ردود الأفعال على الفيسبوك وإنستجرام ووجدت حالة فرحة من جانب الجميع، مشددةً على أن الأوركسترا قدمت شئ على قدر الحدث وتتمنى إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن مصر قادرة على كل شئ.



https://www.youtube.com/watch?v=JugwGDjEiV8

روت سلمى سرور، عازفة السوليست كمان تفاصيل عزفها المنفرد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية نقل المومياوات يوم أمس السبت.