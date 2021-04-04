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سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:00 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد الصو
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، يعود اليوم إلى القاهرة.

ويتواجد معلول في بلاده بالوقت الحالي، من أجل الخضوع إلى بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، في ظل تواجده بمعسكر بلاده الأخير.

وأوضح مدير الكرة، أن معلول يعود اليوم بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وعن مشادة محمد الشناوي مع محمد هاني زميله بالفريق أثناء مباراة المريخ السوداني، قال" ما حدث يتواجد في الملاعب بشكل طبيعي، خاصةً أن الفريق كان متأخر بهدفين".

واختتم: "لا توجد أي عقوبات على الثنائي أو توقيع أي غرامات مادية، والجميع في حالة تركيز من أجل المباريات المقبلة".

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