هيدي كرم توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي





نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وكانت الصور لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت هيدي رسالة له، بعدما أبهر مصر العالم باحتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



وعلقت هيدي قائلة: "علمني هذا العظيم أن ارادة شخص واحد قادرة على تغيير مصائر امك .. شكرا لك احبك من قلبي".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ" 17 و18 و19 و20" ، بينها مومياوات الملوك "رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون".