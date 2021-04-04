Advertisements

هيدي كرم توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements


نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصور لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت هيدي رسالة له، بعدما أبهر مصر العالم باحتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وعلقت هيدي قائلة: "علمني هذا العظيم أن ارادة شخص واحد قادرة على تغيير مصائر امك .. شكرا لك احبك من قلبي".


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ" 17 و18 و19 و20" ، بينها مومياوات الملوك "رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون".

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 10 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون