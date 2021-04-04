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حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نفذت رئاسة حي غرب المنصورة بتكليف من المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى اليوم الأحد حملة لإزالة أغصان الأشجار المتواجدة بمحيط حدائق شارع الجيش المفتوحة والمتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة على الطريق

ترأس الحملة المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق، وقامت الحملة، بإزالة أغصان الأشجار المتواجدة بمحيط حدائق شارع الجيش المفتوحة والمتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة على الطريق، من باب الحفاظ على سلامة المواطنين، وللحيلولة دون وقوع حوادث تضر بهم وتلحق اذى.

تاتي الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن سرعة الرد على الشكاوى الواردة مؤكدا" أن معيار التقييم هو بسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حل المشكلات، وفى أطار التعاون مابين رئاسة حى غرب والمؤسسات الحكومية الكائنة بنطاق الحى


وعلي صعيد اخر، قام قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة تحت أشراف مباشر من المهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق.

برفع كفاءة حديقة البانوراما، ذلك من خلال قص وتهذيب الأشجار والنباتات والحشائش، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن أعمال القص من أرجاء المكان.

جاء ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، بشأن رفع كفاءة الحدائق العامة الكائنة بنطاق الحى
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة
حملة إزالة لأغصان الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء والمائلة في المنصورة

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