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عازف الترومبون بحفل المومياوات: "الناس عرفت يعني إيه مصر" (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد عبدالعزيز عازف الترمبون في حفل موكب نقل المومياوات الملكية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يشعر بالفخر بسبب المشاركة في هذا الحفل الذي جعل العالم يتحدث عن مصر، لافتًا إلى أن مخرجي العرض كانوا يجهزونه منذ 6 أشهر، أما هو فقد بدأ البروفات مع الفرقة منذ شهر ديسمبر، ثم توقف، وبعدها عادت البروفات مرة أخرى منذ 10 أيام.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه سعيد بتقديم أداء مشرف في الحفل مع الفرقة: "قدمنا أداءً مشرفًا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يحدث في مصر، والعالم كله أصبح يتحدث عنا.. الناس عرفت يعني إيه مصر، وأشكر المايسترو نادر عباسي على اختياره لي".

وتابع: "أشكر الفنان هشام نزيه مؤلف الموسيقى، والفنان الدكتور أحمد الموجي محفظ الكورال، كما أتوجه بالشكر لكل من شارك في هذا الحفل".

وأردف: "الحفل كان مسؤولية كبيرة، وكان لازم نبقى قدها، والموضوع يطلع بشكل حلو يليق بمصر"، لافتًا إلى أنه يعزف في دار الأوبرا ودرس في المعهد العالي الكونسرفتوار، وحصل على بكالوريوس من المعهد في عام 2008 وحضر دراسات عليا في عام 2010 كما يحضر دراسات عُليا.

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