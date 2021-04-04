وزير المالية السابق اشترى 84 قطعة مجوهرات لتوزيعها على مسئولين ووزراء





دأب وزير المالية السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «ميد بنك» د.عمرو الجارحى، على تقديم الهدايا للمسئولين والوزراء سنوياً من أموال البنك منذ توليه رئاسته فى عام 2019.





بلغ عدد الهدايا هذا العام حوالى 84 هدية كانت عبارة عن أساور ذهبية وفضية وسلاسل وأزرار، إلى جانب أحجار كريمة من منفذ بيع شركة مجوهرات «حلى مصر» بفرست مول، وتم شراؤها منتصف 2020 باسم «ميد بنك».





المجوهرات عبارة عن قطع ذهبية مختلفة «4 قطع» باسم «انت عمرى» بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، و7 أزرار أكمام ذهب بقيمة 58 ألف جنيه، و5 أزرار ذهب باسم «سعادة» بقيمة بلغت 46 ألف جنيه، و6 أزرار ذهب باسم «سعادة ومودة» بقيمة 53 ألف جنيه، وأسورة ذهبية بقيمة 13 ألف جنيه، وأسورة ذهبية أخرى تحت اسم «مودة» بقيمة 12 ألف جنيه، وسلسلة ذهبية بقيمة 15 ألف جنيه، وعقد ذهبى تحت اسم «بعض القلوب عيون» بقيمة مالية 14 ألف جنيه، و18 زرار ذهبيًا تحت اسم «يا حارس» و«بركة» بقيمة مالية بلغت 110 آلاف جنيه.





كما شملت المجوهرات 10 أزرار فضية ماركة «كن جميل الخلق» و«انت عمرى» بقيمة مالية 41 ألف جنيه، و3 قطع أساور ذهبية تحت اسم «الست أمام عينى وسعادة» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه، وحجر كريم تحت اسم «فى بعض القلوب» بقيمة بلغت 8 آلاف جنيه، و12 زر أكمام ذو زخارف هندسية فضية بقيمة مالية بلغت 50 ألف جنيه، و 9 أزرار فضية تحت اسم العمر السالم وياحارس بقيمة مالية 35 ألف جنيه، و2 أسورة فضية تحت اسم «حب ومودة وإخلاص» بقيمة مالية بلغت 12 ألف جنيه، وأسورة ذهبية بقيمة 7 آلاف جنيه، و2 أحجار كريمة بقيمة 10 آلاف جنيه، إلى جانب قطع أخرى ذهبية وفضية رفعت القيمة الإجمالية للمجوهرات بأكثر من مليون جنيه.





وكشفت مصادر عن وجود حالة غضب بين موظفى البنك، بسبب قرارات وسياسات «الجارحى»، وإتيانه بموظفين جدد برواتب 3 أضعاف ما يتقاضاه الحاليون فى نفس أماكنهم، ووصل عدد الجدد حوالى 200 موظف براتب للفرد منهم يتراوح بين 50 و150 ألف جنيه شهرياً، فى حين يتقاضى القدامى من نفس المستوى حوالى 20 ألف جنيه شهرياً، ورفض «الجارحى» الاستعانة بالموظفين القدامى فى خطة للتطوير مع توسيع صلاحيات الجدد، كما قام برصد مبالغ باهظة لتجديد واجهة الفرع الرئيسى، ما أثار استياء الموظفين.





تجدر الإشارة إلى أن عمرو الجارحى، كان قد تولى منصب وزير المالية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعدما تدرج فى الوظائف والمناصب الكبرى فى شركات المال والاستثمار، وكانت بدايته العملية من البنك التجارى الدولى وتدرج فيه حتى وصل إلى مدير أول ائتمان، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة التجارى الدولى للاستثمار، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، ونائبًا للرئيس التنفيذى بالبنك الأهلى القطرى، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى فى نوفمبر 2004، وأشرف على إعادة هيكلة البنك وتنمية المحفظة الاستثمارية، كما عُين عضوًا غير تنفيذى بمجلس الإدارة لشركة المقاولون العرب، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للتمويل بشركة القلعة القابضة منذ عام 2013، إلى جانب عمله كرئيس مجلس إدارة بنك ميد مصر، ممثلاً عن شركة مصر للتأمين منذ عام 2019.







