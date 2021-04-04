Advertisements

شاهد...سلمى أبو ضيف تشوق جمهورها لعمل جديد

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements




نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مجموعة جديدة من الصور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكانت سلمى أبو ضيف ترتدي بلوزة وجاكيت سوداء اللون، وكانت إطلالتها جميلة، وعلقت على الصور قائلة: " بستعد لعمل جديد".


يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.


وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.     


وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 5 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 10 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون