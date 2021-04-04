"الآثار" تكشف سر اللونين الأزرق والأصفر في نقل المومياوات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تجهيز موكب المومياوات الملكية بدأ منذ أكثر من عامين، مشددًا على أن اختيار الفنان خالد النبوي لم يكن عشوائيا، حيث تم اختيار كل ما كان له علاقة بالحفل بعناية فائقة.





وأضاف "وزيري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "تم اختيار 12 بوابة، لأن روح المتوفى عند المصري القديم كان تمر على 12 بوابة كي تعبر إلى العالم الآخر، وهو ما كان يعتقده".





وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن اللونين الأصفر والأزرق طغيا على الموكب بالأمس، موضحا أن الأزرق هو لون السماء ومقابر الملوك في وادي الملوك ليرمز إلى حياة بعد الموت، أما الأصفر أو الذهبي فقد كان لونا مقدسا عند المصريين القدماء، لأنه كان يعبر عن إله الشمس رع.





وتابع، "العالم يعيش حالة فرحة كبيرة جدا من الأمس والكل يشيد بكل دقيقة في الموكب، والأبدان اقشعرت له، وكان شيئا مشرفا للغاية، وما جعلنا نتشرف أكثر هو متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للموكب منذ الاستعدادات بالإضافة إلى حضوره فعاليات الحفل".



