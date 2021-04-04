مصادر: الفريق أسامة ربيع صاحب فكرة التكريك أسفل «إيفر جيفين»





أكدت مصادر على صلة بعملية التعويم الناجحة للسفينة البنمية «إيفر جريفين»، أن فكرة التكريك أسفل غاطس السفينة كانت لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، منذ بداية الأزمة، موضحاً أنها كانت أحد أهم أسباب نجاح عملية التعويم، بالإضافة للحسابات الناجحة لعملية المد والجزر والتيارات البحرية، والتى تم استغلالها لشد السفينة إلى منتصف القناة تمهيداً للإبحار، وأضاف أن الجزء الجنوبي للقناة يشهد مستوى مرتفعًا من المد مقارنة بالجزء الشمالي، لأنه أقرب للبحر الأحمر وخليج السويس الذي يشهد عادة مدًا وجزرًا أكبر من جهة البحر المتوسط.





وأشار إلى تقديم الشركة اليابانية المالكة للسفينة اعتذاراً رسمياً، وسيكون هناك تعويض ستتحمله بالتنسيق مع شركة التأمين.







