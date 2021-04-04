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" مصر شكلها حلو انا مبهورة ببلدي" .. ريهام أيمن تعلق على حدث نقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور لحفل نقل المومياوات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" .

وكانت ريهام أيمن في الصور تعبر عن سعادتها بالحدث التاريخي، الذي قدمته مصر أمس لنقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط .


وعلقت ريهام على الصور قائلة : " تحيا مصر أنا فخورة وسعيدة ببلدي وبهذا الحدث العظيم والحفل الأسطوري الذي، مصر كان شكلها يفرح اوي وانا مبهورة ببلدي وسعيدة وفخورة اني مصرية ".

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ" 17 و18 و19 و20" . بينها مومياوات الملوك "رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون".

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