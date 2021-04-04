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تعرفي على فوائد زيت السمك للأطفال

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
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أظهرت دراسات كثيرة أن تناول زيت السمك يحدث تحسن كبير في القراءة والإملاء والسلوك للأطفال الذين تناولوه
وبالنسبة للرضع وحتى سن 6 أشهر كانت أوميغا 3 قادرة على تعديل علامات المناعة، ومن المحتمل أن تكون وقائية ضد الحساسية، ومن فوائده المذهلة للأطفال ما يلي:

يعمل على التحسين من أعراض فرط اضطراب الحركة والانتباه والتي تؤثر على تركيز الطفل، إذ يكون نشطًا أكثر من الأطفال الآخرين. 

تناول الأطفال لـ 1,300 ملغ من زيت السمك يوميًا يساعد في تحسين الانتباه لدى الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالإضافة إلى دورها المماثل لغير المصابين به. 

من المفيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-12 سنة والمصابين بالاكتئاب لزيت السمك

من فوائد زيت السمك أنه يعمل على التخفيف من الإصابة بالالتهاب الشعب الهوائية، وبالتالي فإنه يخفف من الربو لدى الأطفال المصابين به 

والنتيجة ان أولئك الذين تناولوا زيت السمك لمدة 10 أشهر كانت لديهم أعراض أقل من أولئك الذين لم يتناولوه.

كما يدعم معدل الذكاء الطبيعي للطفل، ويحافظ على القوة العقلية والقدرة على التعلم وتحسين الذاكرة  

ملحوظة:
يمكنك إضافة الكمية الموصى بها من زيت السمك إلى قنينة حليب الطفل أو الزبادي الذي يفضله
يمكنك مزج زيت السمك مع عصير التفاح أو أي عصير آخر يحبه طفلك

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