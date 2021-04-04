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اتبعي هذه النصائح لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
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مع التقدم في السن، قد تجدين بقع في بشرتك وتريدين التخلص منها لتبدين في كامل أناقتك وأنوثتك، لذا يجب عليك اتباع النصائح التالة لتعزيز الكولاجين في البشرة بكل سهولة ومنها ما يلي:

1. العوامل البيئية: تجنبي التعرض لأشعة الشمس كثيراً، فهي من أكثر الأشياء التي تقلل إنتاج البشرة للكولاجين، كما عليك الابتعاد عن أماكن التدخين، لأنها تؤثر سلباً على بشرتك.

2. الريتينويدس: هو من مشتقات فيتامين (أ)، وإحدى أقوى المواد التي تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، لذا عليك تطبيق قطرة من الريتينويدس، وتوزيعها على وجهك بأكمله ليلاً قبل النوم، لكن تجنبي وضع الكثير منه، فقد يسبب احمراراً وجفافاً لبشرتك.

3. الببتيدات: هو من المكونات الآمنة تماماً على البشرة، ويمكنك استخدامه أثناء الحمل، وهو نوع من أنواع البروتينات التي تزيد من نسبة الكولاجين في البشرة.

4. فيتامين C: من الفيتامينات التي تحارب انهيار الكولاجين الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، كما أنه مضاد قوي من مضادات الأكسدة التي تحارب تلف البشرة وتحميها من أشعة الشمس.

5. واقي الشمس:  وضع واقي الشمس يومياً قبل الخروج من المنزل، صيفاً وشتاءً، لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية التي تسرع في انهيار الكولاجين.

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