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"قصات غجرية".. أشهر تسريحات العروس لعام 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية أجمل تسريحات غجريه للعروس، لإطلالة أكثر جرأة وجاذبية في ليلة زفافكِ وخاصة في عام 2021 لأنها تعتبر أشهر تسريحات الشهر هذا العام، وهي كالتالي:

تسريحة الويفي مع الضفائر والورود
تصفيف الغرة مع بعض خصلات منتصف الشعر بتسريحة الجدائل، التي يتم جمعها معاً عند منتصف الرأس، وتركها تنسدل، ثم فصل أجزاء أطرافها بإكسسوارات شعر على شكل ورود، ثم ترك باقي شعرك منسدلاً بحرية على الأكتاف والظهر بتسريحة الشعر الويفي.

تسريحة الخصلات العريضة المتداخلة مع البف
لإطلالة أكثر فخامة بتسريحات الشعر الغجرية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه التسريحة الجذابة، التي تعتمد على تصفيف الشعر بالكامل على شكل خصلات ويفي متداخلة مع بعضها البعض.

تسريحة البف مع الغرة الجانبية وتاج الورود
إذا كنتِ تتمتعين بشعر قصير وغير كثيف، وترغبين في اعتماد تسريحة شعر غجرية جذابة، يُمكنكِ اعتماد تسريحة البف مع الغرة الجانبية والشعر الويفي، بتصفيف أطراف شعرك بتسريحة الشعر الويفي، وتصفيف منتصف الرأس بتسريحة البف.

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