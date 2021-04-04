مريهان حسين تثير الجدل بحركات فرعونية

نشرت الفنانة مريهان حسين مجموعة جديدة من الصور لها، لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيدوهات "إنستجرام".





وكانت مريهان حسن في الصور تستعرض بعض الحركات فرعونية و علقت قائلة :" مصرية ".



الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.





مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).



