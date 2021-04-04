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أعراض حساسية الربيع عند النساء وطرق الوقاية
الأحد 04/أبريل/2021 - 12:33 م
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يعاني كثير من النساء من الحساسية عند قدوم فصل الربيع، نظرا لهبوب الرياح والأتربة ومن هنا إليكم الأعراض التي تؤدي لحساسية الربيع مع طرق الوقاية منها في تلك الأجواء:
أعراض حساسية الربيع عند النساء
- احمرار العيون.
- العطس.
- سيلان الأنف.
- حكة في العين والأنف والأذنين والفم.
- انسداد الأنف بسبب الاحتقان.
- عيون منتفخة ودامعة.
- السعال.
- صعوبة التنفس.
الوقاية من حساسية الربيع
- حاولي قدر الإمكان عدم التعرّض المباشر إلى الأعشاب وارتداء قناع الغبار عند قص العشب.
- أغلقي جميع النوافذ خصوصاً إذا كانت الأتربة تعم الأجواء والرياح قوية، واستخدمي مرشحات مقاومة للحساسية في وحدات تكييف الهواء.
- احرصي على تغيير الملابس وغسلها بعد الخروج من المنزل.
- جففي الملابس في مجفف إن أمكن بدلاً من الهواء الطلق.
- لا تغفلي ارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج للحدّ من دخول حبوب اللقاح إلى العينين.
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