أعراض حساسية الربيع عند النساء وطرق الوقاية

يعاني كثير من النساء من الحساسية عند قدوم فصل الربيع، نظرا لهبوب الرياح والأتربة ومن هنا إليكم الأعراض التي تؤدي لحساسية الربيع مع طرق الوقاية منها في تلك الأجواء:

أعراض حساسية الربيع عند النساء

- احمرار العيون.

- العطس.

- سيلان الأنف.

- حكة في العين والأنف والأذنين والفم.

- انسداد الأنف بسبب الاحتقان.

- عيون منتفخة ودامعة.

- السعال.

- صعوبة التنفس.





الوقاية من حساسية الربيع

- حاولي قدر الإمكان عدم التعرّض المباشر إلى الأعشاب وارتداء قناع الغبار عند قص العشب.

- أغلقي جميع النوافذ خصوصاً إذا كانت الأتربة تعم الأجواء والرياح قوية، واستخدمي مرشحات مقاومة للحساسية في وحدات تكييف الهواء.

- احرصي على تغيير الملابس وغسلها بعد الخروج من المنزل.

- جففي الملابس في مجفف إن أمكن بدلاً من الهواء الطلق.

- لا تغفلي ارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج للحدّ من دخول حبوب اللقاح إلى العينين.