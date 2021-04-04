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موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره بيراميدز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الرجاء بالدار البيضاء.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء
وتقام الرجاء وبيراميدز في السادسة من مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قنلة بين سبورت 4.

ويحتل بيراميدزصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.

وتضم مجموعة بيراميدز كلا من الرجاء المغربي ونامونجو التنزاني زنانكانا الزامبي.

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