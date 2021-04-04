العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 04/أبريل/2021 - 12:39 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا منذ حوالي 6 ساعات عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح منذ حوالي 14 ساعة ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق منذ حوالي 5 ساعات بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟ منذ حوالي 5 ساعات بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن منذ حوالي 15 ساعة مفاجأة سارة في الأهلي منذ أقل من ساعتين صلاح يعود للصدارة منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي منذ أقل من ساعتين عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2 منذ يومين قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه منذ ساعة الا ربع تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف) منذ حوالي 5 ساعات ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك منذ ساعتين و 9 دقيقة عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن منذ حوالي 10 ساعات بفرمان من موسيماني.. إدارة الأهلي تجهز عرضا ضخما لضم صفقة سوبر منذ ساعتين و 43 دقيقة سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي منذ 43 دقيقة عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر» منذ حوالي 20 ساعة Advertisements