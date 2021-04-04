تخفيضات على الداوجن واللحوم.. 6 مميزات لمعارض"أهلا رمضان"

تسعى الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وقد اطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم 12 أبريل الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة



وترصد " الفجر" في السطور التالية مميزات "معارض أهلا رمضان":



1_ أعلنت وزارة التموين عن خفض أسعار بمعارض " اهلا رمضان" بقيمة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.



2_وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي بـ 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ 85 جنيها.



3_كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتى" فى تخفيضات أهلا رمضان.



4_ وتقوم ايضا وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيه.





5_ وأكدت الوزارة أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيه، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصري من 20 جنيه حتى 24 جنيه.



وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات-6

