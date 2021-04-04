غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية السلطان حسن بمركز أبو قرقاص





أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية السلطان حسن التابعة لمركز ابوقرقاص، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكافة فئات المواطنين، وذلك خلال يومي 5 و6 من ابريل الجاري، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



من جانبه، اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.