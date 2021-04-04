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التموين تكشف تفاصيل إطلاق معرض "أهلا رمضان" (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية وزارة التجارة بوزارة التموين، تفاصيل إطلاق معرض "أهلا رمضان".

وأشار "خليل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المعرض يقدم تخفيضات على بعض السلع تصل إلى 35%، لافتا إلى أن سعر الدواجن سيصل إلى 30 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن سعر كيلو الأرز سيتراوح ما بين 7 إلى 7.25 جنيه، والزيت سيتراوح من 12 إلى 13 جنيه للكيلو، والبلح سيتراوح سعر الكيلو من 9 إلى 9 جنيهات.

وأوضح أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي "اهلا رمضان" اليوم وسيستمر حتى يوم 12 إبريل، حيث يتكون المعرض من 4 صالات كبيرة، وكافة السلع متوفرة، ومتنوعة، مناشدا المواطنين عدم التكالب على شراء السلع، مؤكدا أن السلع متوفرة.

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