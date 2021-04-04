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محافظ المنيا يستقبل وفدا من إيبراشية شرق النيل وأبوقرقاص وتوابعهما

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الإيبراشيتين.

قال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، فالمصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والمودة والأمل، مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة.

كما قدم وفد الإيبراشيتين الشكر للدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لمشاركته في حفل تجليسهما نهاية الشهر الماضي.

أعرب نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن شكرهما وتقديرهما للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمشاركته في احتفالية الإيبراشيتين، فهذا ان دل على شيء انما يدل على روح الإخوة والمحبة بين أبناء المحافظة.

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