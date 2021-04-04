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بيان عاجل من أمير الكويت بشأن الأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:55 م
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأحد، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد فيه وقوف بلاده إلى جانب المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني.

 

وأضاف أمير الكويت، أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار دولة الكويت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

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