بـ 1200 جنيه.. مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيا بين شرم الشيخ والغردقة

كشفت شركة مصر للطيران، عن تشغيل رحلتين أسبوعيًا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع اعتبارًا من ١٥ إبريل الجاري، وبأسعار تبدأ من ١٢٠٠ جنيه.



حيث تٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير ( شرم الشيخ الغردقة شرم الشيخ).

يذكر أن مصر للطيران تسير رحلاتها بين شرم الشيخ والغردقة بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streaming.



ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بتنشيط السياحة بين المدن المطلة على البحر الأحمر وربطها ببعض في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.