الموت يُفجع الفنان الشاب حسام الجندي

أعلن الفنان الشاب حسام الجندي عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب حسام الجندي منشورًا قال فيه:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون بابا في ذمه الله".



وتابع حسام الجندي قائلاً :"اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".



⁩ ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان والده بعد صلاة العصر بمسجد بشتيل بالجيزة، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بكفر حكيم.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حسام الجندي الدرامية مسلسل" إسود فاتح "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، شريف يسري، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، معتصم النهار، روجينا.