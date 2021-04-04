موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بشأن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.





وأوضح المصدر أن المدرب بيتسو موسيماني، متمسك بالبقاء مع الأهلي مشيرا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي رفض الرحيل سواء لتدريب منتخب جنوب إفريقيا أو الرحيل للدوري السعودي.





وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سيجتمع مع مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي، لبحث التجهيزات للمرحلة القادمة والصفقات التي يحتاجها الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





الجدير بالذكر أن الأهلي حسم التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



