موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر مانشستر سيتي.



