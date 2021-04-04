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أسباب مضاعفة الصحة لأعداد مراكز تلقي لقاح كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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قررت وزارة الصحة، مضاعفة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتوزيع المواطنين على أقرب مركز له، وتخفيف الزحام.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أسباب مضاعفة وزارة الصحة لأعداد مراكز تلقي لقاح كورونا.

توزيع المواطنين على أقرب مركز
رجحت وزارة الصحة، زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، حتى يستطيع المواطنين اختيار المركز الأقرب لمنزله، بدلا من المركز الذي تم التسجيل عليه من خلال الموقع الإلكتروني.

وتتواصل مع الجهات المعنية للوصول لبيانات المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على المراكز القديمة وعددها 40 مركزا وإعادة توزيعهم على أقرب مركز من عناوينهم المدونة في بطاقة الرقم القومي تسهيلا على المواطنين وسرعة تطعيمهم.

منع الزحام
وتستهدف وزارة الصحة، من زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، تخفيف زحام المواطنين، واستيعاب المتقدمين لتلقي اللقاح.

وكثفت الصحة، مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتصل إلى 200 مركزًا يوم الأحد المقبل، لتخفيف زحام المواطنين.

وكشفت أنه حال ازدياد المواطنين على تلقى اللقاح بعد تسجيل بياناتهم على الموقع، سيتم تخصيص 5000 مركز ووحدة صحية على مستوى المحافظات.

وتعاقدت الدولة المصرية مع أحد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا.. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".

وخصصت وزارة الصحة، مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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