بعد نقل المومياوات إليه.. تعرف على أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة (فيديو)

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الـ 22 مومياء ملكية استقروا في المتحف، وسيدخلوا مرحلة التعقيم، ويخرجوا من كبسولة النيتروجين التي تم حفظهم بداخلها، بالإضافة إلى معالجتهم معالجة دقيقة ثم ينتقلوا إلى مثواهم الأخير في القاعة المخصصة بالمتحف.





وأضاف "غنيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن قاعة المومياوات الملكية ستكون جاهزة للجماهير والزوار بداية من يوم 18 أبريل الجاري، لافتًا إلى أن المتحف تم فتحه للعرض بداية من اليوم.





وأوضح أنه يمكن حجز زيارة المتحف أونلاين، وهذه التجربة أول مرة تحدث في وزارة السياحة والآثار.



