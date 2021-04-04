حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحى

نفي مصدر مسؤول فى جهاز الكرة بنادى الزمالك، دخول الابيض في مفاوضات مع أحمد فتحى، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر أن أحمد فتحى خارج حسابات الز مالك بشكل نهائى، خلال المرحلة القادمة، حتى إذا رحل عن نادي بيراميدز، واصبح لاعب حر.





وأشار إلى ان الفارس الابيض ليس بحاجة إلى خدمات فتحي، ولن نتفاوض معه ولا مع وكيله، خلال الفترة المقبلة.





وكان صاحب الـ 36 عامًا دخل فى أزمة مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، بسبب عدم المشاركة بصفة أساسية، ثم دخوله في مشاجرة بالالفاظ مع أحمد حسام ميدو المتحدث الإعلامي للفريق.



