تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.

خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، كافاني.



