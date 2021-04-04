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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي
الأحد 04/أبريل/2021 - 01:22 م
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.
خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.
خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، كافاني.
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