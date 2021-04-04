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تعرفي على فوائد التوت الأبيض

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
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تعتبر فاكهة التوت الأبيض مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمعادن؛ لأنها تحتوي على عدة أنواع منها؛ مثل الكالسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم، ومن أبرز فوائده للنساء ما يلي:

- المساهمة في علاج الإصابة بنزلة البرد.
- التقليل من السعال وألم الحلق.
- التقليل من ألم العضلات والمفاصل.
- الحماية من نوبات الربو.
- يعتبر التوت الأبيض من الفواكه الغنية بفيتامين A وB وC والذي بدوره يفيد في علاج أمراض الكبد، البلهارسيا، الكحّة، وحرقان المعدة واضطرابها.
- خفض درجة حرارة الجسم في حالات الحمى، الحصبة، والنزلات الصدرية.
- يخفف من حموضة المعدة، التي بدورها تحفّز أمراض هبوط القوة، الشعور بالكسل والخمول، كما يساعد على علاج الاختناق والبحّة في الحلق، حيث يستخدم عصيره كغرغرة أو شربه بعد عصره للتخلص من السعال.
- خفض نسبة السكر في الدم والبول، مما يترك أثراً جيداً على مرضى الكبد.
- علاج للحروق والقروح، بحيث يستخدم بعد هرسه وتطبيقه على مكان الإصابة.
- تقوية مناعة الجسم، والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي والرئتين.
- يعطي التوت الأبيض الشعور بالارتواء، حيث إنه يقي من الشعور بالعطش، ويحافظ على نسبة السكر في البول والدم.
- يساهم التوت الأبيض في تنظيم ضربات القلب.
- يساهم التوت الأبيض في تخليص الجسم من السموم؛ لأنه مدر للبول.
- يقلل التوت الأبيض من أعراض الدورة الشهرية لدى النساء.
- يحمي من جميع أنواع السرطان؛ لأنه يحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة.
- يساعد في الحفاظ على صحة العينين وقوة النظر، بالإضافة إلى أنه يحافظ على الأسنان وصحة العظام.

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