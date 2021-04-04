كارول سماحة تُقدم تتر مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم

تقدم الفنانة كارول سماحة خلال شهر رمضان المقبل أغنية تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، والمسلسل من المقرر عرضه على قناة "سي بي سي".



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



وتقدم نيللي كريم خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "سلمى" وتعمل "فود بلوجر" شهيرة تقدم فيديوهات خاصة بالطعام على السوشيال ميديا وتتعرض للعديد من الأزمات خلال حياتها.