أمن الإسماعيلية يضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 82 طربة حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ادارة مكافحة المخدرات والأمن العام، من إلقاء القبض علي 4 تجار مخدرات متلبسين بحوزتهما 82 طربة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها علي عملائهم، بمركز القنطرة غرب والإسماعيلية.



وتعود أحداث الواقعة عندما وردة معلومات سرية تفيد عن قيام 4 من تجار المخدرات بترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش علي عملائهم بمنطقة مركزي الإسماعيلية والقنطرة غرب، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث إدارة مكافحة المخدرات، والأمن العام، وأسفرت عن ضبط 52 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيدر، ومبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.



كما تم ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، كما تم ضبط 10 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

