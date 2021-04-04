Advertisements

دون كيشوت يبحث عن محبوبته فى الأوبرا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

استمرارًا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة الى اعادة انتاج اشهر واهم الاعمال الكلاسيكية العالمية تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل العرض الشهير دون كيشوت من اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى وذلك لمدة اربعة ليالى متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الاربعاء، الخميس والجمعة 6 ، 7 ، 8 ، 9 ابريل على المسرح الكبير .

الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الاسبانى ميجول ثربانتس وتدور احداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الاطوار الذى يحلم بحبيبته دولسينا حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها واثبات بطولته الزائفة واثناء الرحلة يلتقى بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجأن له لمساعدتهما فى الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة وتتوالى الاحداث وينجح دون كيشوت فى اقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن محبوبته الغائبة .

الجدير بالذكر ان فرقة باليه اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس عام تأسيسها وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991 ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها كسارة البندق ، سبارتاكوس ، بحيرة البجع وغيرها .

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 21 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعة الا ربع

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 11 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون