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الأرصاد: غدا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد غدا الإثنين ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.

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